Тренер назвал пять элементов эффективного похудения

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Что нужно учесть.Индивидуальная программа питания, лучшие тренировки и техники восстановления бессильны, если у вас нет мотивации.Помните фильм Люка Бессона Пятый элемент? Когда герои собрали все пять элементов вместе, они смогли спасти мир. Но если бы хотя бы одного недоставало, ничего не сработало бы. С похудением та же история. Важно собрать все пять элементов, а когда недостает хотя бы одного, возникают сомнения, разочарования и вопросы. Давайте разберемся, из каких элементов состоит правильное и результативное похудение.Первый элемент: ПитаниеПитание - это топливо для организма. От того, что мы едим, зависит, будет ли у нас расти жировая ткань или мышечная, будут ли происходить гормональные нарушения или поддерживаться правильная работа эндокринной системы, будет ли энергия на то, чтобы тренироваться, или не останется сил ни на что, кроме офисной работы.Элемент Питание выходит из строя и вредит нам, когда мы морим организм жесткими диетами, когда переедаем, забываем про натуральные фрукты и овощи и перехватываем на бегу фастфудом и «химической» едой в упаковках.5 вопросов для проверки первого элемента:1. Чего в вашем рационе больше: фастфуда и промышленных продуктов или натуральной еды?2. Знаете ли вы, сколько съедаете каждый день?3. Осознаете ли вы свои пищевые привычки и ритуалы?Например, съесть печенье на работе или смотреть фильм только с попкорном.4. Сколько раз в течение дня организм посылает сигналы, что вы хотите есть или что вы переели?5. Есть ли в вашем рационе каждый день здоровые источники белка, жиров и углеводов?Настройка элемента ПитаниеС общими рекомендациями по питанию всегда возникают сложности, потому что каждый организм уникален. Но есть продукты, которые точно вредят всем: фастфуд, хлебобулочные изделия из белой муки, кондитерские изделия, продукты в упаковках с длительным сроком хранения.А есть компоненты, которые должны быть в рационе каждый день: овощи, фрукты и ягоды, источники белка (нежирное мясо, яйца, рыба, фасоль, чечевица, орехи, семечки), «хорошие» жиры (авокадо, орехи, морская рыба, оливковое, миндальное или ореховое масло), ферментированные продукты (квашеные овощи, кисломолочные продукты).А что едите вы?Часто наши представления о том, что мы едим, не совпадают с реальностью. Просто потому, что мы нигде не фиксируем приемы пищи. Так шоколадка от коллеги и сэндвич по дороге домой могут пролететь в желудок незамеченными.Попробуйте в течение дня фотографировать все, что вы съедаете, чтобы посмотреть на свой рацион по-новому. Тогда вам будет легче начать осознанно убирать лишнее и добавлять полезное.Второй элемент: ТренировкиТренировки - это кнопка Пуск. Они дают сигнал гормонам и клеткам избавляться от лишнего в теле. Они помогают выстроить красивый мышечный рельеф и сжечь калории.Тренировки работают, когда нагрузка посильная и в удовольствие, а занимаетесь вы регулярно. «Убийственные» занятия только создают чрезмерный стресс, ведут к потере мышечной ткани и мешают телу избавляться от лишнего. А редкие, нерегулярные занятия просто не дают устойчивых результатов.5 вопросов для проверки второго элемента1. Знаете ли вы, сколько времени каждый день вы проводите в движении?2. Сколько раз в неделю вы целенаправленно занимаетесь физической активностью (фитнесом или спортом)?3. Знаете ли вы, какие тренировки подходят вам и приносят удовольствие?4. Как часто у вас возникает желание не вставать с дивана?5. На сколько баллов из 10 вы бы оценили свой уровень энергии до и после тренировки?Настройка элемента ТренировкиКогда лучше знаешь свое тело и интересы, встроить фитнес в жизнь гораздо проще. Наше тело было создано для движения, но каждый организм индивидуален и каждому нужен свой вид активности.Разобраться в том, что подходит вам, поможет фитнес-тестирование. Тренер изучает, как вы двигаетесь, и помогает подобрать тренировки, лучше всего раскрывающие потенциал вашего тела и приносящие удовольствие.Третий элемент: СонПолноценный сон может стать первым элементом на пути к стройности, даже когда менять питание и добавлять тренировки нет сил. Сон помогает организму восстановиться и снизить уровень стресса. А еще во сне вырабатывается гормон роста соматотропин, способствующий сжиганию жира.5 вопросов для проверки третьего элемента1. Легко ли вам удается уснуть? Как думаете, почему?2. Хорошо ли вы себя чувствуете после пробуждения?3. Ради чего чаще всего жертвуете часами сна? Как можно было бы это изменить?4. Как думаете, что помогло бы вам высыпаться лучше?5. Обращали ли вы внимание на то, как чувствуете себя, когда высыпаетесь? Могли бы описать свое состояние?Настройка элемента СонКажется, про хороший сон все известно. Лучше ложиться до 23:00, убрать электронику за 2 часа до сна, перевести гаджеты в ночной режим, снизить освещение в комнате и выделять на сон не меньше 7 часов.Но в современном ритме выполнять эти рекомендации нелегко. Попробуйте сделать один маленький шаг и понаблюдать, как он повлияет на вашу жизнь. Как вы можете улучшить сон прямо сегодня? Возможно, добавить полчаса прогулки на свежем воздухе перед сном, ложиться на полчаса раньше или отказаться от сладкого на ночь?Подумайте над каким-то одним действием, которое уже сегодня поможет вам спать лучше, и сделайте этот шаг.Четвертый элемент: Уровень стрессаКонтроль уровня стресса - важный компонент стройности. Стресс организму необходим, чтобы развиваться и становиться сильнее. Даже хорошая тренировка - это стресс, но полезный, к которому тело адаптируется. А вредит чрезмерный, зашкаливающий и затяжной стресс, который истощает организм и мешает процессу похудения.5 вопросов для проверки четвертого элемента1. Легко ли вам просыпаться и вставать каждое утро? Почему?2. Как часто вы ощущаете усталость в течение дня? От чего устаете чаще всего?3. Какими способами вы привыкли снимать стресс? Как чувствуете себя после этого?4. Есть ли в вашем еженедельном графике время для восстановления: массажа, медитации, сауны или йоги?5. Знаете ли вы, что успокаивает вас и дает энергию, а что отнимает ее?Настройка элемента Уровень стрессаЧасто стресс выходит из-под контроля потому, что мы не знаем себя и в результате не можем управлять собой.Попробуйте понаблюдать за собой в течение недели и отследить, что вызывает у вас беспокойство, а что помогает успокоиться и зарядиться. А затем выберите, какие источники энергии вы можете добавить в свою жизнь и каких поглотителей энергии убрать.Пятый элемент: МотивацияПятый элемент, без которого не сработают все остальные - ваша мотивация. Найти мотивацию вам всегда поможет хороший тренер - ваш наставник. Он поддержит, но обязательно должно быть и ваше личное «зачем». Индивидуальная программа питания, лучшие тренировки и техники восстановления бессильны, если у вас нет стремления воспользоваться ими. Зато четкое понимание «зачем» всегда привлекает возможности.Только один вопрос для проверки и настройки пятого элемента1. Зачем вам нужны изменения?Для чего вам нужно похудение? Как это изменит вашу жизнь? Как вы хотите чувствовать себя через день, неделю, год, если начнете изменения сегодня?Лучше выделить время на то, чтобы обдумать ответы на эти вопросы, а еще лучше - записать их. И пусть они станут вашим мультипаспортом в галактику позитивных изменений. Осталось только подключить оставшиеся четыре элемента - начнем сегодня?