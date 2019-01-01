Названы первые симптомы рака поджелудочной железы
Первые симптомы рака поджелудочной железы:
Желтуха
При возникновении злокачественной опухоли желчного пузыря и протоки, желтизна кожи и слизистых неизбежна.
Потеря аппетита и веса
Эти два признака всегда сопровождают раковые заболевания.
Кожный зуд
При развитии рака желчного пузыря в коже повышается уровень билирубина - вещества, провоцирующего зуд кожных покровов.
Потемнение мочи
Причина такая же: повышенный билирубин.
Утомляемость
Этот симптом практически всегда сопровождает раковые заболевания. И именно его игнорируют чаще всего.
Озноб
Раковые процессы провоцируют повышение температуры тела, за ней следует озноб и дрожь по всему телу.
Вздутие
Когда опухоль уже начинает давить на соседние органы, в организме может появиться чувство вздутия и «распирания».
Боли в животе
Типичный симптом: как правило, при опухоле поджелудочной железы она развивается с правой стороны живота, непосредственно под ребрами.
Изменение цвета кала
В зависимости от количества билирубина в крови, оттенок кала вместо коричневого может варьироваться от бледно-желтого до почти черного.
Тошнота и рвота
Подобные явления, которые, казалось бы, возникают абсолютно беспричинно, тоже могут быть последствием роста опухоли в организме.
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