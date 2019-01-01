Названы первые симптомы рака поджелудочной железы

Некоторые признаки можно посчитать несерьезными и не стоящими внимания. Но игнорировать их ни в коем случае нельзя.Первые симптомы рака поджелудочной железы:ЖелтухаПри возникновении злокачественной опухоли желчного пузыря и протоки, желтизна кожи и слизистых неизбежна.Потеря аппетита и весаЭти два признака всегда сопровождают раковые заболевания.Кожный зудПри развитии рака желчного пузыря в коже повышается уровень билирубина - вещества, провоцирующего зуд кожных покровов.Потемнение мочиПричина такая же: повышенный билирубин.УтомляемостьЭтот симптом практически всегда сопровождает раковые заболевания. И именно его игнорируют чаще всего.ОзнобРаковые процессы провоцируют повышение температуры тела, за ней следует озноб и дрожь по всему телу.ВздутиеКогда опухоль уже начинает давить на соседние органы, в организме может появиться чувство вздутия и «распирания».Боли в животеТипичный симптом: как правило, при опухоле поджелудочной железы она развивается с правой стороны живота, непосредственно под ребрами.Изменение цвета калаВ зависимости от количества билирубина в крови, оттенок кала вместо коричневого может варьироваться от бледно-желтого до почти черного.Тошнота и рвотаПодобные явления, которые, казалось бы, возникают абсолютно беспричинно, тоже могут быть последствием роста опухоли в организме.