Похудеть к лету: диета для любителей поесть на ночь

«Цветная диета» поможет сбросить вес тем, кто любить есть много и разнообразно.Так называемая цветная диета в настоящее время является одной из самых популярных в мире. Она основана на цветах продуктов питания и состоит в том, что желающим похудеть ежедневно разрешается есть только что-то определенного цвета. Например, в понедельник – белого. Во вторник- оранжевого, в среду – зеленого.Главное достоинство этой диеты в том, что на ней и правда очень быстро худеют и, что немаловажно, получают достойный набор микроэлементов и витаминов. Вот только диетологи восторга от диеты не разделяют.«Слабое место диеты в том, что худеющие сами выбирают продукты по цвету. А непрофессионалу довольно сложно рассчитать правильный набор микроэлементов и питательных веществ на один день. Вот и получается, что чего-то они получают в избытке, а других полезных веществ организм лишен.И потому я бы предложил несколько иной вариант – разбивать разноцветные продукты не на дни, а на приемы пищи. Радужная диета предполагает 5 цветов, как раз столько приемов пищи рекомендуется для быстрого, но безопасного похудения», - говорит специалист.Большинство диетологов солидарны в мысли, что для похудения, хорошего пищеварения и ускорения метаболизма нужно есть часто, желательно 5-6 раз в день, но небольшими порциями.Выбирать продукты вы можете по своему усмотрению, но желательно, чтобы они были из разных групп, т.е., если вы завтракаете кашами. То на обед должны быть ягоды или мясо с овощами, на ужин – фрукты или овощи с зеленью, ну или наоборот. Иными словами, не налегайте только на фрукты или только на каши. И помните – каждому приему пищи – свой цвет. Таковы условия диеты.Белый цвет предполагает употребление таких продуктов, как- картофель, репа, белый редис, капуста, чеснок, грибы, крупа.Все эти продукты «красят» одни и те же вещества - элементы антоцианиды и флавоноиды, которые являются очень сильными антиоксидантами. Продукты белого цвета нормализуют давление, снижают уровень холестерина и являются мощной профилактикой онкологических заболеваний. Эти продукты позитивно воздействуют на иммунитет и повышают сопротивляемость организма болезням.Красный цвет ищите в таких продуктах, как арбуз, гранат, клубника, вишня, сицилийский апельсин, красный виноград, клюква, помидоры, красный болгарский перец... Все они содержат полезнейшие микроэлементы, которые позитивно воздействуют на состав крови, а также фотоэлементы, такие как ликопин и антоцианы, которые замедляют процесс старения и противодействует возникновению раковых клеток.Эти продукты нормализуют давление. Укрепляют сосуды и обладают противовоспалительным эффектом. Кстати, красные фрукты отлично воздействуют на тонус кожи и даже помогают бороться с целлюлитом.Желтый и оранжевый цвет - признак продуктов, богатых витамином С и прочими не менее важными для слаженной работы организма и поддержки иммунитета витаминами. Дыня, манго, апельсины, лимоны, мандарины, облепиха, ананасы, а также морковь, тыква и желтый перец прекрасно укрепляют иммунитет. А еще – снабжают организм бата-каротином и калием. Это не только мощные антиоксиданты и незаменимые вещества для слаженной работы всех систем организма, но и компоненты, которые улучшают память, зрение и защищают кожу от воздействия ультрафиолета.Найти продукты зеленого цвета летом особенно просто. Это вся без исключения зелень – петрушка, укроп, щавель, кинза, шпинат, брокколи, зеленый лук.Конечно, одной зеленью сыт не будешь, потому добавьте в рацион немного киви, светлого винограда, зеленых яблок, крыжовника, а также авокадо, огурцы, разные виды капусты, подойдут зеленый горох, зеленая фасоль, зеленый перец, спаржа, цуккини. В таких продуктах присутствует пигмент пигмент хлорофилл. А еще овощи содержат лютеин и зиазантин, которые предотвращают катаракту и помогают поддерживать в норме зрение. В крестоцветных овощах зеленого цвета содержится такие элементы, как индолы, замедляющие старение клеток и защищают их от рака.Зеленым, синим и фиолетовым цветом «пестрят» в основном фрукты и ягоды – черника, черная смородина, ежевика, инжир, темный виноград, сливы.Впрочем, вполне сгодятся краснокочанная капуста или запеченный баклажан. Все эти продукты богаты антиоксидантами, которые снижают воздействие вредных радикалов и помогают снизить риск онкологических заболеваний. Кроме того, эти фрукты и ягоды укрепляют сердце и сосуды, замедляют процесс старения.