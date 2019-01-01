Назван самый опасный вид мяса для здоровья человека

Красное мясо значительно повышает риск развития рака кишечника.

Даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

Исследователи в течение шести лет наблюдали за проживающими в Великобритании 500 тысячами мужчинами и женщинами возраста 40-69 лет, которые рассказывали о своем рационе и образе жизни. У добровольцев было зафиксировано 2609 случаев колоректального рака.

Потребление 76 г красного и обработанного мяса в день повышало вероятность заболеть раком кишечника на 20% по сравнению с теми, кто ел около 21 г мяса в день (или один ломтик ветчины).

Ученые подчеркивают, что наибольшую опасность представляло именно обработанное мясо – колбаса или бекон. Всего 25 г этого продукта в день повышают риск получить рак на 20%. Обычное красное мясо тоже канцерогенно, но его нужно съедать вдвое больше, чтобы риск сравнялись.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология

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