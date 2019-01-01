Названы лучшие приправы для похудение

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Пряности могут помочь сбросить лишний вес.Питание играет немаловажную роль в похудении. В том числе для такой цели можно использовать различные специи.Какие именно приправы отлично подходят для снижения веса:КорицаЭто приправа №1 в списке специй, отлично подходящих для похудения. В сутки надо потреблять всего одну четверть чайной ложки пряности, что позволит уже в 20 раз увеличить скорость углеводного обмена. К тому же специя позволяет снизить уровень глюкозы, холестерина в крови, притупить аппетит. Она выступает как препятствие образованию жировых отложений и расщепляет существующие.Если вы желаете похудеть, то следует употреблять корицу утром за полчаса до еды с медом, растворенном в воде. Лучше всего готовить напиток вечером, чтобы утром настойка была уже готова. Также можно добавлять специю в кашу, кофе, йогурт, полезную выпечку, творог.Кайенский перецЭто тоже крайне полезная специя для мечтающих похудеть. Одна щепотка этой приправы способна ускорить обмен веществ на четверть, не здорово ли? Разумеется, надо понимать, что эта специя очень острая, поэтому следует быть осторожным при добавлении ее в блюдо. Однако польза от ее потребления практически неоценима: ускорение метаболизма, снижение уровня сахара, подавление аппетита - все это о кайенском перце.Черный перецЭта специя есть, пожалуй, на кухне у каждого человека. Но не все знают о ее полезных свойствах. В частности, черный перец поможет похудеть. Он может расщеплять отложения жира, сжигать калории, ускорять обмен веществ и избавлять от проблем с пищеварением.ИмбирьПомогает похудеть и имбирь. Эта пряность отлично разжижает кровь, запускает процесс расщепления жиров. Специя позволит улучшить работу пищеварительной системы, приглушить голод, ускорить кровообращение и метаболизм. Кроме того, специя способствует снижению содержания в крови "плохого" холестерина. Самым лучшим применением будет чаи и другие напитки с имбирем.КуркумаЭто один из родственников имбиря, полезный тем, что в его составе имеется куркумин. Данная специя очень полезна в плане похудения. Она способствует недопущению образования жировых клеток, уничтожает образования. Очень полезна специя для тех, кто хочет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, избавиться от лишней жидкости, снизить тягу к сладкому и жирному. Кроме того, специя позволяет активировать метаболизм и насытить организм антиоксидантами.АнисУ этой специи тоже есть масса полезных свойств. В частности, трава улучшает работу пищеварительной системы, действуя как мягкое слабительное. Благодаря потреблению такой специи можно без труда очистить кишечник. К тому же анис уменьшает выраженность чувства голода, освежает дыхание и улучшает настроения. Если вы планируете употреблять анис для того, чтобы похудеть, то лучше всегда помогает настойка.ХренХрен ускоряет метаболизм, предотвращает запоры, выводит из организма остатки неусвоившейся пищи. Он оказывает желчегонное и мочегонное средств, улучшает секрецию желудка и не позволяет жирам откладываться. Поэтому хрен будет отличным помощником в похудении.КардамонЭто отличная специя для улучшения метаболизма, налаживания функций пищеварительной системы. Кардамон поможет избавиться от запоров, вывести излишнюю жидкость, вредные вещества, снижает уровень "вредного" холестерина, способствует быстрому расщеплению жиров и повышает иммунитет.Помимо этого, он улучшает настроения, избавляя от депрессивных состояний.