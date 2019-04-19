Диетолог рассказала о малоизвестных свойствах моркови
Медики рассказали о пользе такого привычного для украинцев овоща, как морковь. В ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Так главным полезным веществом является каротин. Именно он препятствует развитию раковых опухолей в организме.
Если ежедневно употреблять в пищу по 2,8 мл бета-каротина, то онкологические заболевания будут не страшны. Врачи говорят, что возможно даже снизить риск заболевания раком на 40%. Также это вещество препятствует старению кожи и улучшает настроение. Об этом рассказала специалист по здоровому питанию Анна Ромашина.
За защиту человеческого организма от рака ответственен не только каротин, но и антиоксиданты, которые также присутствуют в моркови в большом количестве. При чем врачи заявили, что антиоксиданты сохраняются и в вареной моркови.
Диетолог отметила, что морковь богата калием. Он отвечает за слаженную работу сердечно-сосудистой системы. Калий снижает давление и защищает сосуды от атеросклероза. К тому же он защищает от возникновения варикоза.
Также регулярное употребление моркови является надежной защитой от боли и усталости. Если морковь присутствует в рационе ежедневно, то суставы и кости будут получать меньше нагрузки. Кроме того, ранее проведенные исследования показали, что морковь препятствует развитию мигрени.
В моркови очень много волокон, что делает ее эффективным защитником полости рта от нашествия бактерий. После нескольких минут жевания этого овоща во рту в кратном размере снижается количество болезнетворных бактерий.
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