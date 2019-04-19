Диетолог рассказала о малоизвестных свойствах моркови

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Этот овощ снижает риск развития онкологии.Медики рассказали о пользе такого привычного для украинцев овоща, как морковь. В ней содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Так главным полезным веществом является каротин. Именно он препятствует развитию раковых опухолей в организме.Если ежедневно употреблять в пищу по 2,8 мл бета-каротина, то онкологические заболевания будут не страшны. Врачи говорят, что возможно даже снизить риск заболевания раком на 40%. Также это вещество препятствует старению кожи и улучшает настроение. Об этом рассказала специалист по здоровому питанию Анна Ромашина.За защиту человеческого организма от рака ответственен не только каротин, но и антиоксиданты, которые также присутствуют в моркови в большом количестве. При чем врачи заявили, что антиоксиданты сохраняются и в вареной моркови.Диетолог отметила, что морковь богата калием. Он отвечает за слаженную работу сердечно-сосудистой системы. Калий снижает давление и защищает сосуды от атеросклероза. К тому же он защищает от возникновения варикоза.Также регулярное употребление моркови является надежной защитой от боли и усталости. Если морковь присутствует в рационе ежедневно, то суставы и кости будут получать меньше нагрузки. Кроме того, ранее проведенные исследования показали, что морковь препятствует развитию мигрени.В моркови очень много волокон, что делает ее эффективным защитником полости рта от нашествия бактерий. После нескольких минут жевания этого овоща во рту в кратном размере снижается количество болезнетворных бактерий.