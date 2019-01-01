Эти продукты вызывают отечность при употреблении перед сном

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Враги красоты.Основная причина отеков – задержка жидкости в организме. И часто их провоцирует наш ужин – некоторые продукты и алкоголь.Самый злой враг красоты – алкоголь. Вы наверняка знаете, что после бурного вечера утром сложно выглядеть хорошо. В том числе, спиртное вызывает проблемы с распределением жидкости в организме, в результате чего она скапливается в тканях. Кроме того, для выведения алкоголя организму нужно много жидкости, поэтому, несмотря на отеки, он страдает от обезвоживания.На ночь не стоит кушать много соленого. Особенно опасно сочетание соли с усилителем вкуса глутаматом натрия. Из-за повышенного количества натрия возникает дисбаланс жидкости и, как следствие, отеки. Поэтому стоит исключить фастфуд, полуфабрикаты, любые продукты фабричного производства и готовые блюда. Также не стоит кушать маринады и различные консервы – в них тоже много соли, а также бывает большое количество сахара и уксуса. Все эти ингредиенты провоцируют появление отеков.Любителям поужинать сладеньким тоже не стоит удивляться отекам. Ведь большинство кондитерских изделий не только сладкие, но и жирные. А это не самое хорошее сочетание для ужина – организму потребуется много воды, чтобы переварить это. Поэтому могут появиться отеки.Для полезного ужина лучше всего подойдут: рыба, овощи, нежирное мясо, морепродукты, нежирные молочные продукты, немного фруктов или орехов.