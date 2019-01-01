Медики раскрыли необычный метод похудения «на воде»

Воду нужно пить ледяной.К приходу весны и лета все больше людей стремятся сбросить лишний вес. Однако не каждый может заставить себя заниматься спортом, правильно питаться или ограничивать себя в гастрономических удовольствиях. Ученые рассказали один способ, который поможет сжечь калории, однако он подойдет не всем.Ледяная вода помогает похудеть. Эксперты рекомендуют пить ледяную воду. Они считают, что такой напиток поможет сбросить пару лишних килограммов. Как известно, перед усвоением пищи организму необходимо нагреть продукт до собственной температуры, то есть до 36,6 градусов. На это он тратит калории. Поскольку вода бескалорийная, наше тело сжигает «запасы».Стоит отметить, что это всего лишь помощь в процессе похудения и без правильного питания не обойтись. Если вы хотите есть мороженое, чипсы, шоколад и другие вредные продукты, ледяная вода не спасет. Также у такого метода есть целый ряд противопоказаний. Стоит проконсультироваться с врачом перед его применением.