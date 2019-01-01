Этот низкокалорийный фрукт отлично утоляет голод

Как «сбросить» около 4 кг всего за неделюХурма - бесценный фрукт для тех, кто заботится о своем здоровье и внешнем виде. Как оказалось, хурма способна благотворно влиять на зрение и приостанавливать преждевременное старение. Основное достоинство хурмы – огромное содержание бета-каротина, чем, собственно, и объясняется оранжевый цвет этого плода.Хурма считается малокалорийным продуктом, однако ее сладость способна утолить голод. Именно поэтому данный фрукт является незаменимым рационе питания тех, кто стремится похудеть.Растительные сахара, входящие в состав хурмы, крайне полезны для сердца. Полезные вещества, входящие в состав этого фрукта, оказывают благотворное действие на состояние волос и кожи.Кроме того из мякоти хурмы делают маски, оказывающие лечебный эффект на кожи, склонной к образованию угревой сыпи. По мнению специалистов, постоянное употребление хурмы повышает работоспособность, успокаивает нервную систему.Тем, кого не устраивает излишняя терпкость вкуса плода, рекомендуется поместить его в морозильник, поскольку мороженая хурма не имеет специфической вязкости, характерной для этого фрукта.Кроме вкусных смузи и фруктовых салатов, которые вы можете приготовить, хурма очень эффективно помогает похудению.Вариант №1:Завтрак: хурма 1-2 штуки;Обед: 200 г нежирного творога и одно вареное яйцо,Ужин: 200 г овощного рагу, чай с чайной ложкой медаВариант №2:Завтрак: 100 г отварного белого мяса курицы, салат из капусты или свежий огурец, кофе без сахара;Обед: овощной суп, два кусочка подсушенного ржаного хлеба, 150 г натурального йогурта;Ужин: хурма 1-2 штукиНа такой диете вы сможете «сбросить» около 4 кг всего за неделю!