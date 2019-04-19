Врачи рассказали, кому противопоказана свежая капуста

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Может спровоцировать обострение недугаНекоторые, даже самые полезные овощи, способны спровоцировать обострение хронических болезней или же привести к развитию недугов.Специалисты рекомендуют при наличии хронических недугов очень тщательно следить за тем, какие компоненты вы кладете в салаты и какие фрукты едите на десерт. Ведь некоторые плоды способны привести к возникновению крайне неприятных симптомов, а то и вовсе – спровоцировать обострение недуга.«Стоит помнить, что белокочанная капуста, редька, редис, репка не рекомендуются при заболеваниях щитовидной железы. В больших количествах болгарский перец может спровоцировать нарушение сердечного ритма и стенокардию, а при наличии серьезны нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, от него стоит отказаться совсем.Осторожным надо быть и при употреблении специй, приправ, различных соусов. При недугах желудочно-кишечного тракта даже не вздумайте употреблять за обедом хрен или любые приправы, соусы с ним. Горчица, лук, чеснок опасны для беременных и при целом ряде болезней и расстройств пищеварения», - предупредила эксперт.Диабетикам нельзя злоупотреблять фруктами с большим содержанием сахаров (бананы, виноград, сладкие дыни, хурма. Также сладкие фрукты могут стать причиной обострения атопического дерматита и экземы, потому при наличии каких-либо проблем лучше от них воздержаться.При пониженном давлении противопоказаны калина, черноплодная рябина, и любые компоты и варенья из них, а черная смородина запрещена при повышенной свертываемости крови.