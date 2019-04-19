Медики предупредили об опасности популярной диеты
В последнее время все чаще в сети встречаются советы для быстрого и эффективного похудения.
Многие, даже известные личности, говорят о том, как полезно для фигуры употреблять яблочный уксус. Однако эксперты в области питания заявляют, что худеть при помощи кислоты даже яблочной очень опасно. Но при этом, можно лишиться зубов, сжечь горло и полость рта, испортить желудок, пищевод. Кроме того, из-за долгого употребления уксуса, ослабляется структура костей.
На сегодняшний день, исследователи хорошенько изучили структуру этого напитка. Авторитетные специалисты заявляют, что яблочный уксус вреден для здоровья.
Лишь одну разбавленную водой ложку можно употреблять в день. К тому же, если вы пьете лекарства от диабета, имеете повышенный сахар или проблемы с пищеварением, в вашем организме могут начаться неприятные последствия, – рассказывает диетолог и старший член Королевского медицинского общества Кей Али.
Кроме того, специалист подчеркнул, что связь между употреблением яблочного уксуса и потерей веса научно не доказана.
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