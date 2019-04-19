Медики предупредили об опасности популярной диеты

Можно лишиться зубов и испортить желудок.В последнее время все чаще в сети встречаются советы для быстрого и эффективного похудения.Многие, даже известные личности, говорят о том, как полезно для фигуры употреблять яблочный уксус. Однако эксперты в области питания заявляют, что худеть при помощи кислоты даже яблочной очень опасно. Но при этом, можно лишиться зубов, сжечь горло и полость рта, испортить желудок, пищевод. Кроме того, из-за долгого употребления уксуса, ослабляется структура костей.На сегодняшний день, исследователи хорошенько изучили структуру этого напитка. Авторитетные специалисты заявляют, что яблочный уксус вреден для здоровья.Лишь одну разбавленную водой ложку можно употреблять в день. К тому же, если вы пьете лекарства от диабета, имеете повышенный сахар или проблемы с пищеварением, в вашем организме могут начаться неприятные последствия, – рассказывает диетолог и старший член Королевского медицинского общества Кей Али.Кроме того, специалист подчеркнул, что связь между употреблением яблочного уксуса и потерей веса научно не доказана.