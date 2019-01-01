О каких болезнях может сигнализировать боль в глазах

Часто она появляется от работы за компьютером.Боль в глазах – распространенная проблема у людей, которые много времени проводят за компьютером и смартфонами.Наиболее распространенным симптомом начала болезней или же проблем с органами зрения является возникновение болевых ощущений.Но боль бывает разной, и научившись различать ее типы, вы сможете хотя бы примерно понять, с чем связано ее возникновение.1. Тупая больОна может возникать как в одном глазу, так и в обеих. Это свидетельствует о том, что повышается внутриглазное давление. Если вы почувствовали этот симптом, то следует немедленно записаться к офтальмологу. Именно так начинается глаукома, которая может привести к слепоте.2. Ноющая и пульсирующая больЧаще всего такая боль говорит о перенапряжении глазных мышц, причиной которого является переутомление. Поэтому стоит сделать перерыв в работе и выполнить зрительную гимнастику.Также можно несколько минут посидеть с закрытыми глазами. Не стоит игнорировать этот симптом. Ведь он может привести к снижению зрения.3. Режущая и колющаяДанный тип болевых ощущений может свидетельствовать о наличии в органах зрения инородных предметов, травмирующих слизистую оболочку глаза. Такая боль возникает при ожогах – химических или термических. Но в последних ситуациях боль более выражена.У человека могут возникнуть и другие виды боли. Но в любом случае не стоит игнорировать симптомы и нужно обратиться к врачу.