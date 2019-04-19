Врач назвал главную причину образования тромбов

Особенность роста тромбов.Кардиолог Симон Мацкеплишвили отметил, что обычно тромбы не отрываются, а растут вместе с атеросклеротической бляшкой, которая возникла еще до этого.Тромбы – это кровяные сгустки. Когда они отрываются от стенки сосуда и перемещаются вместе с потоком крови, тромб может закупорить сосуд, который питает мозг и сердце. Таким образом возникает тромбоэмболия, сообщает портал newsyou.Склонность к образованию тромбов повышается при мерцательной аритмии, у ее жертв тромбы часто становятся причиной инсульта.Стоит знать, что обычно тромбы не отрываются, а растут в очагах атеросклеротических бляшек. Они перекрывают сосуды. При образовании тромба вместе с бляшкой, может произойти инфаркт миокарда.Мацкеплишвили заявил, что главная причина венозного тромбоза – это малоподвижный образ жизни. Если человек после длительного периода неподвижности резко начнет заниматься спортом, увеличивается риск того, что тромб оторвется. Он может попасть в сердце или легочную артерию.Более того, принимать аспирин, как профилактику образования тромбов недопустимо. Тем более, прием любого лекарства без назначения врача не имеет смысла. Не поможет «разжижить» кровь и обильное питье.