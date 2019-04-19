Диетологи подсказали, как избавиться от «гормонального» веса

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Почему жир концентрируется на животе.Есть люди, у которых в случае набора веса жир концентрируется на животе. Это, как правило, «гормональный жир».«Очень частой проблемой являются ловушки жира в области живота. Ловушки жира возникают из-за наследственных особенностей организма или в случае нарушения обмена веществ. Обмен жира зависит от соотношения адренорецепторов в жировых клетках. Например, в нижней части тела у женщин (ноги и бедра) в 9 раз больше рецепторов альфа-2, чем бета-2. По некоторым данным, жир в области живота у мужчин имеет сходные характеристики, т.е. альфа-2 рецепторов больше, чем бета-2. Оказалось, что у мужчин в нижней части живота преобладают А2 адренорецепторы, и это объясняет, почему данная область аккумулирует жировую ткань в числе первых, а расстается с жировыми накоплениями последней. Также у мужчин часто жир в виде пояска (пончика), заходящего и на спину», - говорит специалист.Врач добавил, что жир на животе не означает, что в этом месте нарушено кровообращение.«Относительно висцерального жира, жир на животе (и, пожалуй, в нижней части спины) менее чувствителен к мобилизующему эффекту катехоламинов, боле чувствителен к инсулину, и кровообращение там менее активно. Это делает его более упрямым, чем висцеральный. Более того, в ловушках жира плохое кровообращение, которое значительно усложняет мобилизацию и транспорт жирных кислот. Вообще-то, на самом деле, это не совсем верно, кровообращение в проблемных местах совсем не всегда замедлено. После еды приток крови к проблемным зонам становится значительно активнее; а вот все остальное время, да, приток крови в эти области замедляется. Физические нагрузки также замедляют кровоснабжение проблемных мест», - добавил А.Беловешкин.По мнению врача, в этом случае худеть возможно совсем не с помощью зарядки.«В первую очередь это нормализация обмена веществ и гормонов. Важное значение имеет локальная проработка проблемных зон + следующая за ней физическая активность. Локальная проработка включает лимфодренаж, массаж, криотерапия (но обязательно в сочетании с общей активностью). Обязательно уменьшение источников хронического стресса, увеличение количества острого стресса с качественным восстановлением после него», - рекомендует врач.