Медики рассказали, вредно ли засыпать под музыку
Спокойная мелодия действительно положительно влияет на процесс засыпания, но дальнейшее музыкальное сопровождение очень плохо влияет на качество ночного отдыха.
В начале сна в крови повышается уровень серотонина и даже восстанавливается работа сердца, однако к такому эффекту подвержены далеко не все люди.
Музыкальный фон может привести к истощению и перегруженности. Дело в том, что в момент фоновой музыки нервная система не отдыхает, а продолжает находиться в тонусе.К слову, если человек не может заснуть без музыки, то ему нужно обратиться к врачу.
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Добавил klava в категорию Психиатрия
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