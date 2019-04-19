Медики рассказали, вредно ли засыпать под музыку

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Для ЦНС вредно засыпать под музыку.Спокойная мелодия действительно положительно влияет на процесс засыпания, но дальнейшее музыкальное сопровождение очень плохо влияет на качество ночного отдыха.В начале сна в крови повышается уровень серотонина и даже восстанавливается работа сердца, однако к такому эффекту подвержены далеко не все люди.Музыкальный фон может привести к истощению и перегруженности. Дело в том, что в момент фоновой музыки нервная система не отдыхает, а продолжает находиться в тонусе.К слову, если человек не может заснуть без музыки, то ему нужно обратиться к врачу.