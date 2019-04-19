Медики рассказали, вредно ли засыпать под музыку

Для ЦНС вредно засыпать под музыку.

Спокойная мелодия действительно положительно влияет на процесс засыпания, но дальнейшее музыкальное сопровождение очень плохо влияет на качество ночного отдыха.

В начале сна в крови повышается уровень серотонина и даже восстанавливается работа сердца, однако к такому эффекту подвержены далеко не все люди.

Музыкальный фон может привести к истощению и перегруженности. Дело в том, что в момент фоновой музыки нервная система не отдыхает, а продолжает находиться в тонусе.К слову, если человек не может заснуть без музыки, то ему нужно обратиться к врачу.
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Добавил klava в категорию Психиатрия

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