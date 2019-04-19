Медики развеяли мифы о способах заражения раком

Распространенные заблуждения.Наверняка вы не раз слышали о том, что раком можно заразиться при общении с больным, что микроволновки и мобильные телефоны провоцируют опухоли, что рак - наказание за грехи. Продолжать этот список небылиц можно долго. Как обстоят дела на самом деле.На данный момент достоверно известно, что раком нельзя заразиться. Рак появляется в результате перерождения собственных клеток человека. И только так. В лабораториях ученые порой «заражают» раком животных, но без вмешательства человека, причем очень старательного, такое не произойдет никогда. При этом многие онкологические больные сталкиваются с неприятием, порой, со стороны близких. Конечно, это не лучшим образом сказывается на их эмоциональном состоянии.Есть известные факторы риска развития рака и основа профилактики состоит в здоровом образе жизни, правильном питании и своевременном лечении любых заболеваний. Среди факторов риска есть один пункт, который порождает множество домыслов. Это ионизирующее излучение, то есть, радиация. Многие считают, что рак может развиться из-за использования мобильного телефона, микроволновки – порой в этот список попадают радио и телевидение.Но на самом деле это не так. Волны, которые используются для работы различных приборов, не способны вызвать повреждения ДНК. По этому поводу проводилось множество исследований. Зато повреждение ДНК могут вызвать ультрафиолетовые лучи, которые испускает Солнце – ведь это огромный термоядерный реактор и от страшных доз радиации нас защищает только атмосфера. Поэтому не стоит бояться микроволновки, а вот злоупотреблять загаром не рекомендуется категорически.Считать рак исключительно наследственным заболеванием тоже большая ошибка. На самом деле генетические факторы действительно имеют место, но только в некоторых случаях. Как считают специалисты, большинство случаев рака не связаны с наследственностью напрямую.