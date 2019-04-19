Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний для офисных работников.Большинство из нас работает в офисе и проводит минимум 8 часов за компьютером. Давно известно, что сидячий образ жизни негативно сказывается на осанке, но также еще могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания. Ivona расскажет, почему это происходит и что нужно делать, чтобы предотвратить развитие сердечной-сосудистых заболеваний.Мнение ученых:Американская Ассоциация Рака долгое время изучала, как сидячая работа влияет на здоровье. Ученые изучили результаты 53 000 мужчин и 70 000 женщин, которые принимали участие в эксперименте на протяжении четырех лет. Исследование показало, что офисные сотрудники чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие результаты ученые объясняют тем, что из-за сидячего образа жизни наблюдается изменение формулы крови, уровня триглицерида, а также снижается уровень кровяного давления, глюкоза и меняется гормон лептин.Как уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний:Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний у работников офиса следует придерживаться таких принципов:Каждый час хотя бы на несколько минут вставать из-за компьютераНе игнорировать обедПитать сбалансированоМеньше легких перекусовНаходить время на физический упражнения хотя бы два раза в неделюКонтролировать свой вес