Как уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Большинство из нас работает в офисе и проводит минимум 8 часов за компьютером. Давно известно, что сидячий образ жизни негативно сказывается на осанке, но также еще могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания. Ivona расскажет, почему это происходит и что нужно делать, чтобы предотвратить развитие сердечной-сосудистых заболеваний.
Мнение ученых:
Американская Ассоциация Рака долгое время изучала, как сидячая работа влияет на здоровье. Ученые изучили результаты 53 000 мужчин и 70 000 женщин, которые принимали участие в эксперименте на протяжении четырех лет. Исследование показало, что офисные сотрудники чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие результаты ученые объясняют тем, что из-за сидячего образа жизни наблюдается изменение формулы крови, уровня триглицерида, а также снижается уровень кровяного давления, глюкоза и меняется гормон лептин.
Как уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний:
Чтобы предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний у работников офиса следует придерживаться таких принципов:
Каждый час хотя бы на несколько минут вставать из-за компьютера
Не игнорировать обед
Питать сбалансировано
Меньше легких перекусов
Находить время на физический упражнения хотя бы два раза в неделю
Контролировать свой вес
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил sigivigi в категорию Кардиология
Добавить комментарий