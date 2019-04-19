Этот суперфуд может снизить риск развития рака и помочь в похудении

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Одним из самых полезных суперфудов, способных улучшить пищеварение, снизить риск развития рака и помочь в похудении является авокадо.Уже доказано, что этот экзотический плод содержит полезные для организма жиры, которые способны быстро и эффективно утолять чувство голода, а также поддерживать стабильный уровень сахара в крови.Также авокадо является источником витаминов С, Е, К и В6, а также рибофлавина, ниацина, фолата, пантотеновой кислоты, магния и калия. Он также содержит лютеин, бета-каротин и омега-3 жирные кислоты.Топ-5 полезных открытий об авокадо:В ходе одного из исследований было установлено, что авокадо поддерживает здоровье сердца.Ученые убеждены, что употребление авокадо снижает риск развития разных видов рака, но в особенности – рака предстательной железы, рака груди и легких.Авокадо содержит полезные для нервной системы витамины и другие вещества, которые способствуют крепкому ментальному здоровью.В ходе одного из исследований ученые из Ирана выяснили, что авокадо является лучшей естественной защитой от сахарного диабета.По мнению ученых, авокадо – один из лучших продуктов для очищения организма от токсинов и для поддержания здоровья печени.