Названа специя, способствующая быстрому похудению

Это приправа не зря стоит первой в списке специй-помощников в похудении.

Всего лишь одна четверть чайной ложки этой пряности позволит в 20 раз увеличить скорость углеводного обмена.

Помимо всего прочего, эта специя снижает уровень глюкозы, холестерина в крови, а также эффективно притупляет аппетит.

Отличный рецепт для похудения:

За полчаса до приема пищи, раствори корицу с медом в воде. Лучше всего готовить напиток вечером, чтобы утром настойка уже была готова к употреблению. Попробуй также добавить эту специю в кашу, кофе, классический йогурт (без добавок), выпечку или творог.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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