Эксперты научились определять депрессию с помощью соцсетей

Исследователи Университета Пенсильвании проанализировали посты 683 пользователей Фейсбук и обнаружили, что за ними можно с высокой точностью определить депрессию еще до официального диагноза.Психологи сравнили страницы добровольцев и медицинские карточки людей с депрессией. И обнаружили, что заболевание выражалось в том, какие слова люди выбирали для постов, говорится в работе исследователей.Они часто использовали местоимение "я" в сочетании с фразами про одиночество и враждебность. Слова, большое количество которых должно насторожить: слезы, боль, грусть, сердце, болезнь, ненависть, одиночество, кровь, врачи, здоровье.Также много пишут о том, что скучают по родителям или другим близким людям. От обычных постов эти слова отличаются регулярностью и мрачностью.Еще один признак – посты людей с подозрением на депрессию в среднем содержат от 500 слов. Через три месяца после проведения анализа у 114 человек действительно обнаружили депрессию: точность предсказания составила около 70%.