Эксперты назвали идеальный месяц для зачатия детей

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Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что здоровье ребенка больше, чем на 50% зависит от месяца зачатия и рождения.Ученые из университета Принстона много лет изучали проблему болезненности новорожденных малышей. Они заметили, что дети, рожденные в определенные сезоны года отличаются здоровьем. В течение 2-х десятков лет ученые изучали этот вопрос. В конечном счете, они смогли назвать идеальный месяц для зачатия.Оказалось, что те дети, которые были зачаты в летние месяцы и родились зимой-в начале весны чаще подвержены органическим патологиям, отстают в развитии и более склонны к инфекционным заболеваниям, так как у них более слабый иммунитет.Связано это с тем, что последние месяцы беременности припадают на зимний период, когда количество ультрафиолета от солнца ничтожно мало. Именно ультрафиолет и витамин D нужны для качественного формирования внутренних органов, скелета и иммунной системы. При недостатке солнечного света дети рождаются более слабыми, им присущ недостаток веса и они склонны к хроническим болезням.Лучше всего, если ребенок родится в первой половине осени. Начало беременности припадает на конец зимы, когда еще нет свежих фруктов и овощей, однако нехватку витаминов очень просто восполнить при помощи приема комплексных витаминных препаратов.А вот конец беременности припадает на лето и осень, когда еще много солнечного света, есть в изобилии овощи и фрукты, а потому активно развивающийся плод может получать все необходимые для формирования крепкого здоровья вещества.Ученые, проведя массу исследований пришли к однозначному выводу: идеальный месяц для рождения ребенка - это сентябрь. А, значит, идеальный месяц для зачатия - декабрь.Ученые из Кембриджа параллельно провели еще одно исследование. Оказалось, что дети, рожденные в сентябре, лучше учатся в школе и обладают более высокими показателями интеллекта. То же касается и студентов. Сентябрьские студенты достигают больших успехов в обучении.Оказалось, что конец беременности, припадающий на солнечную пору года, не только формирует крепкий иммунитет и здоровье, но и улучшает умственное развитие ребенка.