Врачи назвали полезные продукты для гипертоников
Людям с проблемой повышенного давления следует обратить внимание на продукты, богатые калием. Рацион на их основе может облегчить им жизнь, утверждают ученые.
О том, что употребление богатых калием продуктов улучшает состояние людей при повышенном давлении, медики сообщили в публикации издания Express. Ученые, в частности, отмечают, что калий помогает сбалансировать негативное воздействие соли на организм и именно благодаря этому свойству снижает давление. По словам специалистов, повышенное количество соли в питании увеличивает количество натрия в крови, в связи с чем возникает системный дисбаланс – почки теряют активную функцию по выведению излишков воды, что ведет к отечности тканей и повышению давления.
«Высокое давление может спровоцировать инсульт или сердечный приступ», - напомнили они.
Эксперты констатировали, что восстановить баланс жидкости помогают такие продукты, как бананы, сладкая картошка, тунец, апельсиновый сок, томатный соус. Все эти продукты богаты калием.
В то же время врачи предупредили об опасности переизбытка калия в организме. Употреблять насыщенные калием продукты нужно исключительно умеренно, в противном случае богатый калием может привести к осложнениям, особенно у людей с заболеваниями почек.
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