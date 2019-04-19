Врачи назвали полезные продукты для гипертоников

Эти продукты улучшают состояние при повышенном давленииЛюдям с проблемой повышенного давления следует обратить внимание на продукты, богатые калием. Рацион на их основе может облегчить им жизнь, утверждают ученые.О том, что употребление богатых калием продуктов улучшает состояние людей при повышенном давлении, медики сообщили в публикации издания Express. Ученые, в частности, отмечают, что калий помогает сбалансировать негативное воздействие соли на организм и именно благодаря этому свойству снижает давление. По словам специалистов, повышенное количество соли в питании увеличивает количество натрия в крови, в связи с чем возникает системный дисбаланс – почки теряют активную функцию по выведению излишков воды, что ведет к отечности тканей и повышению давления.«Высокое давление может спровоцировать инсульт или сердечный приступ», - напомнили они.Эксперты констатировали, что восстановить баланс жидкости помогают такие продукты, как бананы, сладкая картошка, тунец, апельсиновый сок, томатный соус. Все эти продукты богаты калием.В то же время врачи предупредили об опасности переизбытка калия в организме. Употреблять насыщенные калием продукты нужно исключительно умеренно, в противном случае богатый калием может привести к осложнениям, особенно у людей с заболеваниями почек.