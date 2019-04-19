Врачи рассказали, чем опасен для здоровья свежеиспеченный хлеб
Свежий, недавно испеченный ароматный хлеб повышает аппетит, побуждая съесть его без промедления. Но это может вызвать определенные проблемы со здоровьем, предупреждают медики.
Рак пищевода. В общем не только свежеиспеченный хлеб, но и другую только что приготовленную пищу употреблять не стоит из-за высокой температуры. Горячая еда и напитки увеличивают риск возникновения раковых опухолей в пищеводе. Имеющиеся научные данные говорят о том, что любовь к горячим блюдам и питью и их регулярное потребление повышают данный риск в восемь раз.
Брожение и повреждение микрофлоры. По словам специалистов в области питания, свежеиспеченный хлеб из белой муки, пусть и не горячий, вызывает активизацию плохих бактерий в микрофлоре ЖКТ, которые кормятся хлебным крахмалом. Следствием данного процесса становится брожение, а также вздутие и боли в животе. воспаление в пищеварительном тракте.
Депрессия. Любовь к пышному свежеиспеченному хлебу ведет к тому, что организм получает много веществ, не обладающих питательной ценностью, но требующих переваривания. В результате организм покидают важные минералы и витамины, а восполнения не происходит. Недостаток данных веществ часто содействует возникновению депрессии.
Опасность для пищеварения. При поедании свежего хлеба в пищеварительном тракте образуются комки. Эксперты указывают на то, что такие комки слипшегося теста усложняют работу пищеварения, с трудом проходят по тракту, а в желудке не поддаются действию пищеварительных ферментов. Все это может повлечь к сбою в пищеварительном процессе и непроходимости кишечника.
Лишний вес. Дрожжевые грибы в свежеиспеченном хлебе способствуют появлению жировых отложений, преимущественно в области талии, предупреждают медики. Хлеб нужно употреблять не просто умеренно, но и предпочитать цельнозерновой хлеб, без дрожжей и других синтетических добавок.
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