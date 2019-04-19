Лучшие продукты для очищения печени

6 продуктов для детоксикации печениПовседневный образ жизни, привычки в еде и постоянный стресс негативно влияют на наш организм, что приводит к проблемам со здоровьем.Печень является одним из главных органов организма. Она отвечает за выведения токсинов и всех вредных веществ, накопившихся внутри нашего тела.Кроме того, все химические процессы, происходящие в организме, регулируются через печень. Желчь вырабатывается внутри печени и служит для разрушения жиров и правильного пищеварения.Не вызывает сомнений тот факт, что здоровье печени важно для общего состояния организма.В первую очередь, чтобы ваша печень работала правильно, необходима правильная диета. Диетологи назвали 6 продуктов, которые поспособствуют оздоровлению печени.ЧеснокНаряду с его бесчисленными лечебными свойствами, чеснок является прекрасным средством очищения печени. Несмотря на свой специфический запах, он насыщен антиоксидантами и минералами, которые вам помогут в детоксикации печени.Будучи источником селена и аргинина, чеснок обеспечит полную очистку кровеносных сосудов и поможет контролировать давление в печени. Чеснок также содержит важные витамины, такие как витамин B6 и витамин С, которые способствуют детоксикации и предотвращают повреждение клеток крови.ГрейпфрутГрейпфрут богат витамином С и глутатионом, и является одним из главных «защитником» печени. Глутатион, который естественным образом вырабатывается в печени, питает печень важными химическими веществами и белками и оберегает организм от болезней.ОвощиВсе листовые и зеленые овощи - это и есть ваша здоровая печень. Овощи полны антиоксидантов, они способны регулировать уровни металлов и очистить от пестицидов и химических веществ ваш организм.Рекомендуем увеличить употребление рукколы, шпината и цикория, они полны всех питательных веществ, в которых так нуждается наш организм.Для повышения уровня фермента в печени, и соответственно для ее детоксикации, включите в свой рацион брокколи, цветную капусту, брюссельскую капусту и другие крестоцветные овощи.АвокадоАвокадо - полезные плоды, очищающие печень. Они наполнены важными для организма веществами, а также богаты глутатионом и витаминами С и Е. Авокадо выполнят полную детоксикацию печени и сохранят клетки неповрежденными.И, наконец, авокадо отвечает за поддержание нормального уровня холестерина в крови.Грецкие орехиЕсли вы хотите вывести аммиак из печени употребляйте грецкие орехи. Они содержат аминокислоту, глутатион и омега-3 жирные кислоты, которые снижают высвобождение свободных радикалов и сохраняют здоровые жиры, хранящиеся в печени. Эти жиры оберегают структуру печени, чтобы она оставалась активной, здоровой и функциональной.КуркумаГлавным компонентом куркумы является куркумин, который отвечает за предотвращение воспалительных процессов и поддержание желчного пузыря здоровым. Также куркума способствует регенерации клеток печени и очищает ее от алкоголя и токсинов, которые могут привести к повреждению органа.Большинство продуктов сочетаются с куркумой, поэтому рекомендуется включить ее в свой рацион, и как можно больше.