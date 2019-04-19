Врачи рассказали, как определить состояние здоровья по языку

Язык должен быть влажным.Язык здоровых людей имеет светло-красный цвет. Если человек здоров, то его язык должен быть влажным. При низком уровне гемоглобина он становится бледным. Синеватый оттенок говорит о болезнях сердечно-сосудистой системы. если язык имеет желтоватый оттенок, значит в желчи в желчном пузыре в избытке.Процесс на всем языке говорит о проблемах с ЖКТ, однако встречаются случаи неравномерного распределения налета, что говорит о интоксикации толстого кишечника или нестабильной работе почек.Ученые советуют лицам, которые обнаружили на своем языке подобные отклонения, срочно обратиться к специалисту.