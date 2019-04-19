Медики составили идеальный завтрак для диабетиков

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Блюда, нормализующие уровень сахара.Канадский ученый Джонатан Литтл назвал идеальным завтраком для людей с диабетом второго типа яйца, улучшающие гликемический контроль и нормализующие уровень сахара. Звездный диетолог Маргарита Королева считает подобный подход сомнительным.Канадский эксперт посоветовал диабетикам отказаться от утреннего приема фруктов, тостов, каш, провоцирующих рост глюкозы, и отдать предпочтением жирам. Королева не согласна с коллегой, поскольку даже здоровым людям противопоказано ежедневное потребление яиц. Люди с хроническими заболеваниями должны придерживаться разнообразного питания, отдавая предпочтение питательным, натуральным, щадящим продуктам. Первый прием пищи после пробуждения должен начинаться в течение часа. Это правило – залог долголетия.«Завтрак запускает метаболические процессы, обеспечивая профилактику повышения сахара. Питаться желательно каждые три часа, подбирая продукты и растительного, и животного происхождения. Если хочется углеводов, можно взять горстку сухофруктов. При выборе фруктов стоит отдать предпочтение кисло-сладким плодам».Полностью исключать крупы нельзя, но лучше питаться гречкой или овсянкой грубого помола, дополненной семечками, оливковым маслом, орехами. Такой завтрак насыщает организм и имеет низкий гликемический индекс. Три раза в неделю можно есть белковые блюда. Яйца допускаются два раза в течение семи дней.