Медики рассказали, как отмерить идеальную порцию еды

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Гид по здоровому питанию.Не секрет, что если постоянно употреблять больше калорий, чем нужно, для вашей фигуры, да и здоровья, настанут плохие времена. Как определить оптимальный размер порции.В гиде по здоровому питанию, который составил Фонд питания Великобритании, специалисты рассказали о простых способах, как можно отмерить идеальную порцию. Но сначала поговорим о рационе, который рекомендуют авторы гида.В день женщинам, согласно гиду, нужно около двух тысяч калорий, а мужчинам – 2500 калорий. Но все может меняться в зависимости от объемов физических нагрузок, а также набора или сброса веса. Рекомендуемую калорийность рациона нужно обсудить с врачом.Специалисты считают, что ежедневный рацион на треть должен состоять из фруктов и овощей, на треть из сложных углеводов. Оставшуюся часть нужно разделить между белковой пищей и молочными продуктами. Рекомендуется пять приемов пищи: завтрак, обед, ужин и два небольших перекуса.Чтобы отмерить подходящую порцию крупы, нужно взять 75 граммов в сухом виде. Или в готовом виде столько, сколько поместилось бы в двух сложенных ладонях. Порция спагетти должна в сухом виде помещаться в горлышко бутылки, объемом 0,5 литра. Или можно сравнить ее с двухрублевой монетой.Мяса и рыбы за один прием пищи нужно съедать 120-150 граммов. Здесь отмерить без весов будет достаточно сложно, так как многое зависит от толщины куска. Можно попросить нарезать мясо на порции в магазине.Сладости и снеки, если вы не можете исключить их совсем, рекомендуется кушать в строго ограниченных количествах – не более 20 граммов в день. Такое же количество орехов или семян могут стать вкусным и полезным перекусом.