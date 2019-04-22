Медики рассказали, какие продукты употреблять перед тренировкой

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Важно есть правильные продукты.Фитнес-тренер из Малайзии рассказал, какие продукты лучше употреблять перед тренировкой, а какие нет. По словам специалиста, это имеет важное значение для достижения результата.Эксперт Ревати Муругаппан считает, что очень важно есть правильные продукты. Что же касается упражнений на голодный желудок, то организму не хватит энергии для максимизирования результата тренировки с увеличением способности к сжиганию калорий. Для большинства людей идеальное время для закуски - один или два часа до тренировки, количество еды зависит от метаболизма. Здоровая пища, идеально подходящая для похудения и наращивания мышечной массы, не обязательно подходит в качестве предтренировочного приема пищи, приводя к слабости.Чтобы поддерживать высокий уровень энергии следует концентрироваться на углеводах и белке, ограничивая при этом жир. Примеры хорошего выбора включают в себя яйца, йогурт, сладкий картофель, творог, кусочек тоста и арахисовое масло, свежие фрукты или фруктовый/йогуртовый смузи. Среди фруктов особенно хороши бананы, они легко усваиваются и являются хорошим источником натуральных сахаров, простых углеводов и калия. Они же служат хорошим источником магния, который помогает при мышечных спазмах. Плод успокаивает и способствует сну.Фитнес-тренер не рекомендует к употреблению салаты, бобовые, орехи, крестоцветные овощи (брокколи, капуста), листовую зелень. Все это трудно переваривается и может расстроить желудок. Поскольку кофеин способствует повышению производительности, популярный напиток можно выпить до тренировки за 30 минут до занятий.