Назван вид меда, укрепляющий сосуды и иммунитет

Полезные свойства разных сортов меда.Мед является отличным средством от простудных заболеваний, так как обладает противомикробным, противовирусным, успокаивающим, слабительным и обезболивающим эффектом, помимо этого, улучшает иммунитет, стимулирует хорошую работу сердца.Как только не называют мед в народе: и жидкое золото, и дар природы, и нектар богов. И все - благодаря широкому спектру чудодейственных свойств, о которых можно говорить не переставая.АкациевыйОсобенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.ГорчичныйЗаболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.ГречишныйСодержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам и людям, страдающим хроническим гастритом с повышенной кислотностью.КаштановыйПомогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.КипрейныйЖелудочно-кишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст.л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.КлеверныйГинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.ЛиповыйПри простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.ЛуговойОбладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.ПодсолнечныйЗаболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.