Назван цвет волос, повышающий вероятность заболеть раком

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Обладатели рыжих волос предрасположены к серьёзным болезнямЭксперты объяснили, что рыжеволосые люди являются обладателями редкого гена. Всего около 2% жителей всего мира имеют такой окрас волос от природы.Ученые утверждают, что люди с рыжими волосами чаще страдают от некоторых заболеваний. В их числе присутствует и онкологические. Скорее всего, это происходит из-за недостатка меланина, который защищает кожу и не дает внешним факторам навредить ей. Кроме того, у рыжих особенно тонкая роговица, от того их глаза быстрее устают и высыхают.Еще один неприятный факт: у обладателей огненных волос довольно низкий болевой порог. Поэтому врачи рассказывают, что для таких пациентов при операции приходится увеличивать дозу анестезии.Не стоит печалиться, у «рыжиков» есть и особенные преимущества. Их кожа легче впитывает ультрафиолет, поэтому у них реже возникает артрит и рахит. Благодаря высокому содержанию эндорфинов, рыжеволосые люди чувствуют себя более счастливыми, они легче переносят стресс и чаще всего жизнерадостны. Представители мужского пола, обладающими таким оттенком шевелюры, реже других страдают от воспаления простаты.