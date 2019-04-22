Эксперты назвали опасную для жизни частоту пульса

Шведские ученые выяснили, что высокая частота сердечных сокращений в среднем возрасте у мужчин связана с вдвое более высоким риском преждевременной смерти, чем у людей с низким пульсом.В исследовании, начавшемся в 1993 году, приняли участие 798 человек (все они родились в 1943 году). Они заполнили анкеты, в которых нужно было оценить образ жизни, уровни стресса и историю сердечно-сосудистых заболеваний в семье.Добровольцы также прошли медицинское обследование, по результатам которого сформировались четыре группы: люди с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту, 56-65 ударов в минуту, 66-75 ударов в минуту и более 75 ударов в минуту.После этого у участников повторно измерили частоту сердечных сокращений в 2003, 2004 годах.Всего за двадцать один год исследований умерли 119 человек, у 237 возникли сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 – ишемическая болезнь сердца.