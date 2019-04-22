Развенчан популярный миф о правильном питании

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Правильное питание - это миф. Об этом свидетельствует исследование американских врачей из "Инициативы во имя здоровья женщины".В восьмилетнем исследовании WHI приняли участие почти 49 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет.Половина из них проходила интенсивную поведенческую терапию о здоровом питании. Также они ели пищу с малым содержанием жиров и богатую клетчаткой. Пять раз в день - обязательно овощи и фрукты. Вторая группа не меняла свои пищевые привычки.В результате контрольная и интервенционная группы не показали отличий ни по одному из критериев - влияние питания на сердечно-сосудистые заболевания, риск возникновения рака груди и кишечника, а также уровень смертности.То есть эффект от "здорового питания" оказался нулевым. Эксперт отделения доказательной медицины из Дунайского университета Кремс Ян Мейкснер добавил,что оптимального для всех питания просто не существует.