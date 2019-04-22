Врачи перечислили полезные свойства перепелиных яиц

Предположение о том, что самые важные вещи часто прячутся в небольшой упаковке, в полной мере относится к перепелиным яйцам с их полезными свойствами.Примерно в 5 раз меньше, чем куриные, перепелиные яйца содержат витамины, микро- и макроэлементы в гораздо более высоких концентрациях. Они также очень богаты биологически активными веществами, которые снимают аллергический ринит и астму - две самые распространенные проблемы со здоровьем в сезон аллергий.Имеют высокое содержание витаминов и минераловПерепелиные яйца содержат большое количество жирорастворимых и водорастворимых витаминов. Содержание витаминов A, D и E является наибольшим, и B-комплекс представлен почти полностью - B1, B2, B3, B4, B6, B9 и B12 присутствуют в высоких концентрациях в желточном перепелином яйце. Впечатляющее разнообразие для таких маленьких яиц и доказательство того, что пренебрежение перепелиными яйцами совершенно необоснованно. Еще более впечатляющим является разнообразие микро- и макроэлементов в перепелиных яйцах. Есть железо, магний, фосфор, натрий, калий, цинк, кальций и другие.Благотворно влияют на кожуВ белке перепелиных яиц обнаружили высокое содержание аминокислоты лизина. Это ключ к активности ферментных комплексов, участвующих в производстве коллагена для кожи. Лизин является незаменимой аминокислотой. Организм не может производить его в одиночку, и коллаген должен быть полностью снабжен с пищей. Перепелиные яйца являются одними из самых богатых источников лизина.Полезны для глазСодержание витамина А в перепелиных яйцах чрезвычайно велико по сравнению с их весом и размером. Некоторые из них могут обеспечить нас всем необходимым витамином на день.Хронический дефицит витамина А является основной причиной различных нарушений зрения в любом возрасте.Роль витамина для хорошего зрения заключается в питании роговицы, поддержании естественного увлажнения глаз и обеспечении сырьем для производства глазных пигментов.Помогают функциям мозгаПерепелиные яйца являются одними из немногих продуктов, богатых витамином В4 - холином. Это связано с функцией мозга и считается очень важным для хорошей памяти. Постоянное поступление необходимого количества холина является важным шагом в поддержании мозговой активности и предотвращении нейродегенеративных процессов.Облегчают проявления аллергического ринита и астмыОдной из основных реакций иммунной системы, вызывающих аллергическую реакцию, является высвобождение большого количества протеазных ферментов из иммунных клеток после попадания аллергена в организм. Эта реакция направлена ??на более быстрое разрушение аллергенов - в большинстве случаев они являются белковыми продуктами, а протеазы действуют, чтобы нейтрализовать их. Большое количество высвобождаемых протеаз разблокирует аллергические симптомы, наблюдаемые у людей с ринитом, астмой и т. п. заболевания. Перепелиные яйца содержат вещества, которые подавляют выработку ферментов протеазы и облегчают аллергические симптомы.Основным недостатком перепелиных яиц является высокое содержание холестерина. Подсчитано, что только одно перепелиное яйцо содержит почти половину количества холестерина, доступного в несколько раз большего куриного яйца. Поэтому для людей, которые строго следят за приемом холестерина, яйца перепелов не являются хорошей пищей для ежедневного употребления.