Список продуктов с отрицательной калорийностью

Есть такие чудо-продукты, от которых не просто не поправляются, но более того – от которых можно похудеть.И ключ такого волшебства кроется в том, что благодаря высокому уровню содержанию в них клетчатки и прочих веществ, калорий на переваривание этих продуктов тратится больше, чем они приносят организму в первую очередь. Например, если энергетическая ценность продукта 100 калорий, для того, чтобы его переварить, организму понадобится 150 калорий. Арифметика весьма проста.Но не стоит спешить радоваться, ведь от действительности эта утопия будет отклоняться. Во-первых, потому, что одним сельдереем, например, питаться невозможно, так что потеря калорий на его переваривание затеряется среди прочих составляющих твоего обеда. А во-вторых, если же ты решишь полностью пересесть на шпинат, организм быстро смекнет что к чему и попросту прекратит тратить силы на то, чтобы усвоить этот продукт. Смысл? Если толку-то от этого не будет. Здравствуй, несварение желудка.Да, от сбалансированного питания никуда не деться, но при правильном подходе, медленно, но уверенно, отрицательная калорийность принесет свои результаты. Проверь, есть ли в твоем рационе следующие продукты…Зеленый чайСколько калорий содержится в кружке зеленого чая? 5 ккал. Сколько нужно, чтобы его переварить? Около 50 ккал.СельдерейАбсолютный лидер среди волшебных продуктов.АрбузСезон арбузов не за горами, самое время воспользоваться случаем.ИмбирьКорень имбиря способствует выделению тепла, что требует больших затрат энергии.ГрибыНизкокалорийный продукт, содержащий много трудноусваиваемого белка.АпельсиныИ прочие цитрусовые. Любимый зимний продукт.СпецииПрактически все специи ускоряют углеводно-жировой обмен, но не переусердствуй – специи также стимулирует чувство голода.СвеклаЗеленые овощиСалат, руккола, щавель, шпинат и прочие радости лета.ВодаДа-да, одной из многих причин, по которым нам так горячо рекомендуют пить воду заключается в том, что вода помогает нам в борьбе с лишним весом.