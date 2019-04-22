Обычные симптомы могут говорить о раке
Врачи-онкологи расширили список симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении онкологии в организме.
Так, медики советуют провериться, если на коже появились новые высыпания, например, прыщи и фурункулы.
На них многие люди привыкли не обращать внимание, но в некоторых случаях они могут свидетельствовать о раке.
Также в список тревожных проявлений добавлена невысокая температура на уровне 37,2 градусов. Если нет простуды, рекомендуется оперативно показаться врачу.
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