Обычные симптомы могут говорить о раке

Медики советуют провериться, если на коже появились новые высыпания.Врачи-онкологи расширили список симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении онкологии в организме.Так, медики советуют провериться, если на коже появились новые высыпания, например, прыщи и фурункулы.На них многие люди привыкли не обращать внимание, но в некоторых случаях они могут свидетельствовать о раке.Также в список тревожных проявлений добавлена невысокая температура на уровне 37,2 градусов. Если нет простуды, рекомендуется оперативно показаться врачу.