Обычные симптомы могут говорить о раке

Медики советуют провериться, если на коже появились новые высыпания.

Врачи-онкологи расширили список симптомов, которые могут свидетельствовать о появлении онкологии в организме.

Так, медики советуют провериться, если на коже появились новые высыпания, например, прыщи и фурункулы.

На них многие люди привыкли не обращать внимание, но в некоторых случаях они могут свидетельствовать о раке.

Также в список тревожных проявлений добавлена невысокая температура на уровне 37,2 градусов. Если нет простуды, рекомендуется оперативно показаться врачу.
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