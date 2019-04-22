Медики рассказали, как уберечь себя от клещей
Наиболее активны эти паразиты весной и осенью. Поймать клеща - в большинстве случаев, увы, означает оказаться в зоне риска заражения серьезными инфекционными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит, туляремия и болезнь Лайма, например.
Эти недуги протекают очень болезненно, поэтому стоит постараться максимально огородить себя от такой угрозы.
Если вы все же поймали клеща, незамедлительно обратитесь к врачу!
Вот основные правила, которые помогут вам избежать укуса клеща.
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
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