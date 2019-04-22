Диетологи рассказали, можно ли похудеть на овсянке

Это популярная диета.Многие диеты, включая овсяную, основаны на употреблении одного вида пищи. Овсяная диета стала популярной в интернете несколько лет назад. Но что она из себя представляет? И насколько такая диета безопасна? Давайте разбираться.Овсяная диета подразумевает употребление в пищу только овсянки или использование ее в качестве основы рациона. Существует несколько вариантов овсяной диеты. Большинство из них делятся на такие этапы:Этап 1. Первый этап диеты обычно включает в себя употребление овсянки три раза в день. Овес должен быть цельным, а не быстрорастворимым, потому что овсяные хлопья часто содержат добавленный сахар. Некоторые люди также включают фрукты на этом этапе.Этап 2. Вторая фаза диеты включает употребление овсянки в течение трех приемов пищи в день и добавление половины чашки фруктов или сырых овощей к каждому приему пищи.Этап 3. На третьем этапе человек может возобновить регулярную здоровую диету, но один прием пищи должен включать овсянку. Вы также можете добавить фрукты, орехи и натуральные ароматизаторы к овсянке, чтобы усилить ее аромат и вкус.Сторонники диеты описывают такую диету как простой, дешевый и эффективный способ похудеть. Однако специалистов настораживают риски, связанные с употреблением только одного вида пищи.Потенциальные преимущества овсяной диетыСторонники диеты утверждают, что она обеспечивает организм клетчаткой, калориями и витаминами, которые необходимы человеку для поддержания энергии при похудении. Однако диета является слишком ограничительной.Овсянка питательна, если употреблять ее в меру. По данным Академии питания и диетологии в США, овес содержит клетчатку, называемую бета-глюкан, которая может снизить уровень холестерина при одновременном укреплении иммунной системы.Не будем спорить, что овсянка - хороший вариант для завтрака, потому что она позволяет чувствовать сытость длительное время. Тем не менее, в ней нет всех питательных веществ, которые должны быть в рационе здорового человека. Именно поэтому овсяная диета - плохой выбор для долгосрочной потери веса.Эффективна ли овсяная диета?Соблюдать овсяную диету непросто, потому что она не обеспечивает калорий, необходимых человеку, чтобы чувствовать себя энергичным. Те, кто придерживаются такого плана питания, могут испытывать слабость, тошноту и головокружение. Кроме того, даже если человек похудеет, у него, вероятно, возникнут проблемы с сохранением веса после возвращения к привычному питанию.Риски, связанные с овсяной диетойОвсяная диета потенциально вредна для здоровья человека. Как и другие сомнительные диеты, ориентированные на один тип пищи, овсяная диета - это крайне несбалансированный подход к питанию.Диета обещает быструю потерю веса, но она не заботится о здоровье человека. Кроме того, не существует исследований, подтверждающих ее эффективность, или, хотя бы, доказывающих безопасность.К числу вредных диет, кроме овсяной, также относятся:Голодание на бульоне.Капустная диета.Грейпфрутовая диета.Голодание на соках.Жидкие диеты.Белковые диеты.Как и овсяная диета, они пропагандируют употребление очень ограниченного выбора продуктов без устойчивого плана по снижению веса в долгосрочной перспективе. В результате таких диет люди обычно испытывают голод и постоянно чувствуют себя уставшими. Кроме того, могут возникнуть проблемы со здоровьем или ухудшиться существующие заболевания.Возможные риски овсяной и других моно-диет включают:Трудности с поддержанием веса.Подагра.Камни в почках.Повышенный риск хронических проблем со здоровьем, болезни сердца, высокое кровяное давление, остеопороз и рак.Вместо того, чтобы пробовать овсяную диету, поговорите с врачом или диетологом об эффективных программах снижения веса. Специалист поможет вам правильно сформулировать цели и выстроить график питания.Здоровая диета должна включать в себя различные постные белки, фрукты, овощи, цельное зерно и полезные жиры. Разнообразное питание поможет снизить вес и сохранить его в долгосрочной перспективе.