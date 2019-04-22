В Минздраве температуру 37,0° признали нормальной

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Не стоит паниковать при такой температуре.Нормальная температура тела здорового взрослого человека составляет 36,5-37 градусов по Цельсию.В Минздраве также отметили, что у человека температура тела поддерживается на постоянном уровне – 36,5-37,0 градусов по Цельсию, это постоянство обеспечивается двумя процессами – теплообразованием и теплоотдачей. Кроме того, известно, что в норме в спокойном состоянии в подмышечной ямке температура тела составляет +36,5…+36,9 градусов по Цельсию, тогда как температура внутренних органов выше. Например, в печени она составляет +38…+38,5 градусов по Цельсию.Также сообщается, что в области голеностопного сустава нормальной считается температура +30 градусов по Цельсию, а на пальцах ноги +24,5 градусов по Цельсию. Оральная температура, которая является наиболее удобным типом измерения температуры составляет +37,0 градусов по Цельсию.Ранее ученые в области медицины сообщили, что у тех людей, кто просыпается рано, меньше риск развития депрессии и даже шизофрении.