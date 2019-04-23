Медики рассказали о долгосрочной пользе физических тренировок

Исследование провели в США.Преимущества регулярных физических нагрузок могут сохраняться дольше, чем многим кажется. К такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка в США.Даже если человек завершил регулярные тренировки несколько лет назад, они всё равно продолжают влиять на его здоровья положительным образом, как выяснили американские ученые. Их исследование продемонстрировало, что преимущества физических нагрузок являются гораздо более длительными, чем многим кажется.Они сохраняются даже в том случае, если люди уже не уделяют спорту такое количество времени или вообще перестают тренироваться. В некоторых случаях польза от тренировок сохраняется и через 10 лет после их завершения. Впрочем, всё зависит от типа физических нагрузок, которыми вы занимались.Такого рода устойчивая длительная польза наблюдается и в медицине. К примеру, диабетики, за уровнем сахара в крови которых одно время строго следили с помощью правильного питания и лекарств, и через годы после завершения того самого эксперимента имели лучшее здоровье сердца, чем другие диабетики, не принимавшие участия в исследовании. Впрочем, до последнего времени не было известно, отмечается ли столь длительный эффекты в отношении физических нагрузок. И вот теперь ответ на этот вопрос получен.Участники исследования практиковали самые разные нагрузки, от умеренных вроде пешей ходьбы, до бега в быстром темпе и занятий с отягощениями.Впоследствии с ними встречались через разные промежутки времени, и даже через 10 лет организм некоторых людей, давно забросивших тренировки, был более здоровым, по сравнению с теми, кто никогда не тренировался. Это касалось и лишнего веса, и разного рода сердечно-сосудистых маркеров. Особенно полезными были интенсивные физические нагрузки.