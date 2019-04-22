Ученые дали простой совет, помогающий бросить курить

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Исследование провели в Великобритании.Ученые Имперского колледжа Великобритании исследовали различные условия, в которых оказывались пожелавшие бросить курить люди. Главный свой вывод они сформулировали следующим образом: это лучше всего происходит при поддержке коллег, друзей, супругов.Под наблюдением британских медиков побывало 222 семьи, в которой минимум один из партнеров являлся заядлым курильщиком, то есть уже имел проблемы с сердечно-сосудистой системой или даже испытал сердечный приступ. Среди их «вторых половинок» 45% (99 человек) тоже были курящими, еще 18% (40 человек) курили ранее, а остальные 37% никогда не употребляли табачные изделия.Все курильщики из этих супружеских пар прошли через 16-недельный курс по излечению своей зависимости с помощью никотинзаместительной терапии (с пластырями, жевательными резинками либо применяя сходный по назначению препарат варениклин).В результате этого медицинского эксперимента от своей вредной привычки отказались две трети курильщиков, а доля некурящих среди их партнеров возросла с 55 до 75 процентов. Вероятность бросить курить оказались значительно (почти в 6 раз) выше как раз у тех, что пытались сделать это совместно, чем у преодолевающих свою зависимость в одиночку.