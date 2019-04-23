Медики перечислили неочевидные причины боли в горле

Боль не всегда свидетельствует о наличии инфекции.Боль в горле может сопровождать многие простудные заболевания. Воспаление слизистой оболочки в результате инфекции приводит к раздражению болевых рецепторов. Одномоментно может присоединиться затруднение глотания, першение в горле, осиплость голоса или даже его полная потеря и повышенное слюнообразование.Другая причина острой боли в горле может носить неинфекционный характер. Это может быть термический ожог слизистой при употреблении в пищу чрезмерно горячих или холодных блюд и напитков. Специи или жгучий перец также могут сыграть роль травмирующего агента. Поцарапать слизистую оболочку горла могут и твёрдые объекты вроде костей рыбы, косточек фруктов или раковин морепродуктов при случайном проглатывании.Перенапряжение голосового аппарата также может отозваться болью в горле, особенно у людей, чья профессия связана с частым и активным использованием голоса. Существует даже отдельный специалист, который следит за здоровьем голосовых связок – фониатр. При потере голоса к такому специалисту чаще всего обращаются певцы.Постоянно возникающая боль в горле, которая то обостряется, то стихает, имеющая взаимосвязь с переохлаждением, а также снижением иммунитета, может говорить скорее всего о хроническом тонзиллите. Это воспаление миндалин, которое из острой формы перешло в хроническую. Проще говоря, это недолеченная ангина, самым частым возбудителем которой является стрептококк.Помимо регулярных болевых ощущений в горле, хронический тонзиллит характеризуется неприятным запахом изо рта, частым ухудшениям общего состояния, подъёмом температуры до 38 градусов. Опасно такое состояние постоянным присутствием источника инфекции в организме. Миндалины становятся очагом этой инфекции, поэтому при сильно запущенном состоянии может потребоваться их удаление (тонзиллэктомия) или резекция.Чтобы не допустить перехода ангины и других острых заболеваний полости рта и глотки в хроническую форму, нужно своевременно начать лечение, чтобы в дальнейшем не возникло осложнений. Для облегчения воспаления в горле хорошо себя зарекомендовало средство на основе растительного сухого экстракта и эссенциального масла Шалфей таблетки для рассасывания от Натур Продукт. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур Продукт – комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ.Оказывает противовоспалительное, противомикробное и отхаркивающее действие, а также обладает вяжущими свойствами. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур Продукт имеет растительный состав с небольшим количеством побочных эффектов. Шалфей таблетки для рассасывания от Натур Продукт производится в Европе в соответствии с международными стандартами качества производства.