Названы самые распространенные причины бессонницы

Организму нужен магний и витамин D.

Ученые из США назвали три причины, которые приводят к развитию бессонницы и вызывают тяжелые расстройства сна.

Среди причин - проблемы с щитовидной железой. Так, недостаток гормонов щитовидки вызывает увеличение веса и кратковременные остановки дыхания во сне, а чрезмерное выделение гормонов - бессонницу.

Также на расстройство сна влияет недостаток в организме человека витамина D и низкий уровень магния.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил klava в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь