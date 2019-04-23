Названы самые распространенные причины бессонницы

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Организму нужен магний и витамин D.Ученые из США назвали три причины, которые приводят к развитию бессонницы и вызывают тяжелые расстройства сна.Среди причин - проблемы с щитовидной железой. Так, недостаток гормонов щитовидки вызывает увеличение веса и кратковременные остановки дыхания во сне, а чрезмерное выделение гормонов - бессонницу.Также на расстройство сна влияет недостаток в организме человека витамина D и низкий уровень магния.