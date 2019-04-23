Пять специй, активизирующих процесс похудения

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Вкусно и полезно.В том числе для такой цели можно использовать различные специи. Какие именно приправы отлично подходят для снижения веса, расскажем в нашем материале.КорицаЭто приправа №1 в списке специй, отлично подходящих для похудения. В сутки надо потреблять всего одну четверть чайной ложки пряности, что позволит уже в 20 раз увеличить скорость углеводного обмена.К тому же специя позволяет снизить уровень глюкозы, холестерина в крови, притупить аппетит. Она выступает как препятствие образованию жировых отложений и расщепляет существующие.если вы желаете похудеть, то следует употреблять корицу утром за полчаса до еды с медом, растворенном в воде. Лучше всего готовить напиток вечером, чтобы утром настойка была уже готова. Также можно добавлять специю в кашу, кофе, йогурт, полезную выпечку, творог.Черный перецЭта специя есть, пожалуй, на кухне у каждого человека. Но не все знают о ее полезных свойствах. В частности, черный перец поможет похудеть. Он может расщеплять отложения жира, сжигать калории, ускорять обмен веществ и избавлять от проблем с пищеварением.Кайенский перецЭто тоже крайне полезная специя для мечтающих похудеть. Одна щепотка этой приправы способна ускорить обмен веществ на четверть, не здорово ли? Разумеется, надо понимать, что эта специя очень острая, поэтому следует быть осторожным при добавлении ее в блюдо. Однако польза от ее потребления практически неоценима: ускорение метаболизма, снижение уровня сахара, подавление аппетита – все это о кайенском перце.ИмбирьПомогает похудеть и имбирь. Эта пряность отлично разжижает кровь, запускает процесс расщепления жиров. Специя позволит улучшить работу пищеварительной системы, приглушить голод, ускорить кровообращение и метаболизм. Кроме того, специя способствует снижению содержания в крови «плохого» холестерина. Самым лучшим применением будет чаи и другие напитки с имбирем.КуркумаЭто один из родственников имбиря, полезный тем, что в его составе имеется куркумин. Данная специя очень полезна в плане похудения. Она способствует недопущению образования жировых клеток, уничтожает образования. Очень полезна специя для тех, кто хочет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, избавиться от лишней жидкости, снизить тягу к сладкому и жирному. Кроме того, специя позволяет активировать метаболизм и насытить организм антиоксидантами.