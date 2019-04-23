Названа главная опасность позднего ужина

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Результаты последних исследований.У людей, которые едят перед сном, но пропускают при этом завтрак, увеличивается риск смерти от сердечного приступа.Ученые опросили пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI), средний возраст которых составил 60 лет и 3/4 из них были мужчинами.Людей опросили по поводу их привычек, связанных с питанием, а также о случаях госпитализации в отделение сердечной реанимации. Они ответили, завтракали ли они по утрам и принимали ли пищу за два часа до сна. Завтрак пропускали 58% добровольцев, поздно ужинали 51%, а обе привычки были у 41%.Оказалось, что у людей с обеими особенностями питания риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы.Ученые подчеркнули, что завтрак должен снабжать организм 15–35% от общего суточного объема калорий. А интервал между сном и ужином обязательно должен составлять минимум два часа.