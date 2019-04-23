Назван неочевидный вред от использования кондиционера

От этого бытового прибора можно не только простудиться.Пользование бытовыми кондиционерами снижает уровень кислорода в помещении, а также приводит к возникновению болезнетворных микроорганизмов в воздухе. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.«Кондиционер - один из немногих бытовых приборов, который опасен для здоровья человека, поскольку сплит-система размещения одного блока прибора снаружи здания, а другого - внутри помещения - предполагает кондиционирование закрытого объема воздуха при закрытых окнах, без доступа свежего воздуха в помещение. Наибольший риск заключается в том, что во внутреннем блоке кондиционера, на радиаторе, образуется конденсат (он потом по трубочке вытекает наружу и часто течет на головы прохожим), который способствует развитию микроорганизмов», - отметил Протас.По его словам, в частности болезнь легионеллеза связана с бытовыми кондиционерами - ею нередко болеют люди, которые часто путешествуют.Как пояснил медик, болезнетворные микроорганизмы возникают на внутреннем блоке кондиционеров и с холодным воздухом попадают непосредственно в комнату, где с капельками аэрозоля быстро проникают в дыхательные пути человека.При этом он добавил, что кондиционер также лишает помещение кислорода, поскольку предполагает, что окна должны быть закрыты.«Когда вы включаете кондиционер, вы закрываете окна, чтобы холод не выходил, поэтому вы сознательно наносите вред своему здоровью, поскольку дышите углекислым газом, только выдохнули, и дышите тем воздухом, в котором уже концентрация кислорода гораздо меньше», - добавил он.