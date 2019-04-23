Названа оптимальная периодичность мытья головы

Своим мнением поделились американские эксперты.Работники нескольких салонов красоты в США рассказали, как часто следует мыть голову. По их мнению, мыть волосы шампунем и кондиционером следует не чаще, чем 2-3 раза в неделю. Ежедневное мытье может серьезно навредить волосам.«При ежедневном мытье шампунь лишает кожу головы натурального жира, что приводит к сухости и ломкости волос», - объяснил основатель одноименного нью-йоркского салона Джулиан Фарел.Если же волосы ломкие, то мыть их стоит еще реже. Другой известный стилист Поль Кучинелло рассказал, что, если волосы повреждены из-за ежедневных укладок, их стоит мыть не чаще двух раз в неделю. Также важно использовать специальные средства.Еще один эксперт - стилист американской сети салонов Bauhaus Скотт Миллер тоже сказал, что мыть волосы каждый день все-таки не стоит. «Не следует мыть голову каждый день, если только вы ударно не позанимались в спортзале или не прошли мимо пыльной стройки», - рекомендует он.