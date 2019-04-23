Эксперты опровергли четыре устоявшихся заблуждения о кофе

Многие люди верят в эти мифы.Несмотря на то, что кофе очень популярный и, несомненно, полезный напиток, который придает бодрости, дарит радость, а для кого-то и вовсе является панацеей от головной боли, существует несколько распространенных заблуждений на его счет, о которых следует знать каждому.1. Кофе не делает умнее.Некоторые люди считают, будто кофе помогает думать и буквально делает человека умнее. Однако это распространенное заблуждение отвергнуто учеными и опровергнуто на фоне проведенных исследований. Согласно полученным данным употребление кофе может влиять на увеличение физической и умственной деятельности. Вполне возможно у человека под влиянием кофеина получится работать активнее и быстрее, однако умнее он от этого не станет и уровень его профессиональных навыков не увеличится. С другой стороны, некоторые исследования свидетельствую в пользу того, что в умеренных дозах кофе прекрасно отражается на способности человека запоминать информацию. Речь идет о декларативной памяти, на которую оказывает воздействие кофеин и благодаря которой люди могут запоминать много информации.2. Кофе не отрезвляет.Этот миф все еще существует и, по всей видимости, будет существовать. А все потому, что употребляя кофе после воздействия алкоголя, человек чувствует себя бодрее и как кажется трезвее. Однако это ложное отрезвление абсолютно никак не связанно с действительностью, поскольку алкоголь из организма выводит печень, а кофе никоим образом не содействует ни выведению алкоголя из крови ни его расщеплению. Также кофе не ускоряет процессы, которые происходя в печени, а значит, реакции человека и степень его опьянения после употребления этого напитка остаются неизменными. В данном случае кофе, как и холодный освещающий душ всего лишь может придать ощущение бодрости, но трезвее человек от этого не станет.3. Кофе не приводит к ишемической болезни сердца.Учитывая, что крепкий кофе за счет воздействия кофеина может поднимать сосудистое давление, находятся люди, которые винят этот напиток в таких страшных недугах как ишемия сердца. Однако на самом деле не существует никаких научных объяснений или каких-либо других доказательств, позволяющих связать умеренное и регулярное употребление кофе с подобным заболеванием. Как бы там ни было, к проблемам с сердцем приводит вовсе не кофе.4. Кофе не приводит к гипертонии.Это тоже миф, будто регулярное употребление кофе может привести человека к проблемам, связанным с повышенным артериальным давлением. Гипертонией страдают люди вследствие различных психических или эмоциональных воздействий, а также вследствие нарушения обмена веществ, неправильного образа жизни и вредных привычек. Кофе здесь дело «десятое».Сам по себе этот напиток при умеренном употреблении не навредит организму, однако если человек уже имеет проблемы со здоровьем и страдает гипертонией или другими заболеваниями, вызванными повышенным давлением, то ему следует либо воздерживаться от кофе, либо ограничить его употребление.