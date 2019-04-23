Как подтянуть фигуру без строгих диет

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Готово ли ваше тело к теплому сезону.Совсем скоро придет лето и наступит пора пляжа и купальников, а значит, пора задуматься о том, готово ли ваше тело к теплому сезону. Если вы считаете, что не помешало бы сбросить несколько лишних килограммов, но не хотите истязать себя строгими диетами, вам может помочь диетолог Елена Кален. На своей странице в Instagram она поделилась простыми советами, которые помогут похудеть и подтянуть фигуру.Чтобы избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья, важно следовать проверенным правилам, которые включают в себя и питание, и физические нагрузки, и питьевой режим, и даже сдачу анализов. Однако в результате вы получите здоровое и красивое тело и отличное настроение.Итак, топ-5 правил для подготовки тела к лету:1. Установить новый естественный режим питания, ориентируясь на чувство голода.При таком подходе можно есть любую пищу, когда есть специфические ощущения в районе желудка и прекращать ее прием в момент, когда голод утолен. Для этого стоит тщательно пережевывать еду и не совмещать прием пищи с другими видами деятельности. Тогда центр насыщения получит сигнал о том, что еда больше не нужна за счет меньшего количества пищи.2. Если нет желания или возможности заниматься спортом, то занимайтесь физической активностью, которая приносит удовольствие.Желательно делать это в одно и то же время суток. Погода улучшается с каждым днем, можно гулять, дышать свежим воздухом, играть в бадминтон или настольный теннис. Подходит все, что действительно нравится. Тогда тело с каждым днем будет просить движения все больше и без лишней еды будет вырабатываться гормон радости, который мы все так жаждем получить, съедая, например, что-то сладкое.3. Можно сдать анализ на недостаток витаминов в организме и поддержать себя в весенний период качественным витаминно-минеральным комплексом.Это снизит тягу к еде, которая может быть вызвана нехваткой определенных элементов.4. Для утоления жажды желательно пить чистую воду, исключив соки и газированные напитки, которые так страстно начинают рекламировать в преддверии летнего сезона.Вода, в отличии от напитков, не содержит калорий, активно участвует в процессе сжигания жира и улучшает метаболизм.5. Наполняем себя энергией без еды, для этого прислушиваемся к своим желаниям и начинаем делать хотя бы 1 действие в день, которое нам реально хочется совершить.Пусть это будет приятный разговор по душам с подругой или приятная прогулка в парке. Такой подход приносит нам положительные эмоции, которые наполняют нас изнутри, дают энергию и имеют 0 калорий. А когда мы удовлетворены и наполнены, тяга к лишней пище исчезает.