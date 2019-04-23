Врачи рассказали, нужно ли выводить «песок» из почек

Как нельзя поступать.Обычно слова про песок звучат из уст врача ультразвуковой диагностики, когда на экране аппарата он видит гиперехогенные (то есть плотные, "беленькие") структуры размером менее 3 мм.Эти слова про песок почему-то странным образом парализуют сознание пациента, но не идеей "буду заниматься профилактикой мочекаменной болезни", а пониманием необходимости введения огромного количества ограничений в своей жизни (спорт – нельзя, отпуск – нельзя, пить почечный чай – нужно), рассказала уролог Дарья Чернышева.Не нужно так делать. Мало того, что постановка несуществующего диагноза приводит к назначению ненужного (и часто вообще неэффективного лечения), так еще и отдаляет и врача, и пациента от поиска реальной причины жалоб.Многие люди считают, что песок "царапает" почки и мочевой пузырь, вызывая при этом цистит. Не бывает цистита от песка, потому что песок (если это частицы до 3 мм) ничего не может царапать.Что делать, если нашли "песок" в почках?Если у вас нашли "песчинки" в почке, а у вас нет никаких жалоб, не надо пить (а особенно поить детей) травяные чаи, Канефрон, Фитолизин и другие препараты. Придерживайтесь нормального водного режима и этого достаточно, чтобы снизить свой риск образования камней в почках.Если вас что-то беспокоит (боль, циститы), а вас лечат от "песка", то нужно обратиться к другому урологу и продолжать искать реальную причину жалоб.