Эти каши следует ограничить при правильном питании

Советы диетолога.Какие каши желательно употреблять при правильном питании, ведь не все они одинаково полезны? Некоторые из них лучше заменить аналогами или есть очень редко.Эксперт подчеркнула, что не последнюю роль в выборе крупы играет размер и помол зерна: чем оно цельнее, тем меньшим обработкам и измельчениям поддавалось и тем ниже скорость его усвоения, а значит полезнее для организма.Какие каши следует ограничить при правильном и здоровом подходе к своему рациону:рис белый;кукурузная;овсянка быстрого приготовления;саго;манная;пшенная;кус кус мелкий.Диетолог предлагает обратить внимание на цельные зерна, которые варятся минимум 20 минут и отказаться от круп, которые можно запарить и съесть через 10 минут.Отдать предпочтение стоит кашам:булгур крупный;гречка зелёная и обычная;рис нешлифованный;рис дикий;киноа;кус кус не измельченный;овсянка цельная или плющенная;перловка;ячневая.